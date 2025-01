Ustioni sul 60% del corpo, nuova tecnica su bimbo di 4 anni

CATANIA, 14 GEN - Quando lo avevano preso in carico, aveva ustioni su oltre il 60% della superficie corporea. Ora gli specialisti del centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania lo hanno dichiarato guarito e Riccardo (nome di fantasia, ndr) ha ripreso la sua vita di bambino di 4 anni, grazie anche al 'trapianto' di pelle ricevuta da suo padre. Ne aveva ancora tre quando arrivò in pronto soccorso Pediatrico in condizioni critiche dopo essere stato investito in pieno da un ritorno di fiamma. Adesso tornerà a casa avendo ormai raggiunto la guarigione clinica grazie al trattamento tempestivo e integrato prestatogli e all'uso di tecniche avanzate e innovative, compresa quella di avere ricevuto "porzioni" di pelle sana dal suo papà. "Abbiamo utilizzato sostituti dermici di ultima generazione, che hanno contribuito a ridurre il rischio di infezioni e a stabilizzare le condizioni emodinamiche del piccolo paziente - spiega Rosario Ranno, direttore del centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro - e per favorire la guarigione, è stato effettuato un trapianto di pelle prelevata dal padre, sfruttando la compatibilità biologica per rigenerare le zone più estese di tessuto danneggiato".