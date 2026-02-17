Giornale di Brescia
Usa, 'progressi con l'Iran, tra due settimane torneranno con proposte'

ROMA, 17 FEB - Gli Stati Uniti ritengono che "sono stati fatti progressi nei colloqui con l'Iran, ma che ci sono ancora molti dettagli da discutere". "Gli iraniani hanno detto che sarebbero tornati nelle prossime due settimane con proposte dettagliate per colmare alcune distanze dalle nostre posizioni", ha detto un funzionario Usa ad Axios.

