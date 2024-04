Usa, 'distrutto un drone marino dei ribelli yemeniti Houthi'

ROMA, 02 APR - Le forze Usa hanno distrutto ieri, per legittima difesa, un drone marino dei ribelli yemeniti filoiraniani Houthi: lo ha reso noto su X il Comando Centrale degli Stati Uniti. "Alle 9 del mattino ora di Sanaa (le 8 in Italia, ndr) dell'1 aprile, le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) hanno distrutto con successo, per autodifesa, una imbarcazione di superficie senza equipaggio (Usv) dei terroristi Houthi sostenuti dall'Iran", si legge nel messaggio. "È stato stabilito che questo Usv rappresentava una minaccia per le forze statunitensi e della coalizione e per le navi mercantili nella regione - prosegue la nota -. Queste azioni sono necessarie per proteggere le nostre forze, garantire lalibertà di navigazione e rendere le acque internazionali più sicure per le navi mercantili, della coalizione e degli Stati Uniti".