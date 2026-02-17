Usa, 11 persone uccise in raid contro tre 'navi della droga'

WASHINGTON, 17 FEB - Undici persone sono rimaste uccise in raid degli Stati Uniti contro tre 'navi della droga' nel Pacifico e nei Caraibi. Lo riferisce lo Us Southern Command. "L'intelligence ha confermato che le imbarcazioni transitavano lungo rotte note del narcotraffico ed erano impegnate in operazioni di narcotraffico. Undici narcoterroristi sono stati uccisi: 4 sulla prima imbarcazione nel Pacifico orientale, 4 sulla seconda imbarcazione nel Pacifico orientale e 3 sulla nave nei Caraibi. Nessun militare statunitense è rimasto ferito", si legge in una nota del Comando.