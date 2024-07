PERUGIA, 21 LUG - Un uomo è stato accoltellato in strada a Spoleto nella serata di sabato ed è poi morto in ospedale. Un altro è stato subito bloccato dai carabinieri e portato in caserma. La sua posizione è ora al vaglio dei militari coordinati dalla procura spoletina. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori è che si possa essere trattato di una lite.