Uomo trovato morto per strada a Milano, colpito da coltellate

MILANO, 17 OTT - Un uomo di circa 30 anni, di cui non si conoscono allo stato le generalità, è stato trovato morto a causa di una o più coltellate, per strada in via Giovanni da Cermenate, alla periferia di Milano, intorno alle 5 di stamani. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della Polizia di Stato.