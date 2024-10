Uomo disperso: vigili fuoco trovano un'auto travolta dall'acqua

GENOVA, 26 OTT - I vigili del fuoco impegnati nelle ricerche dell'uomo disperso in località Terralba nell'entroterra di Arenzano (Genova) hanno trovato un'auto precipitata per diversi metri sotto alla strada nel letto del torrente la cui piena a seguito delle intense piogge nel ponente genovese ha sfondato il parapetto a valle. Al momento della scomparsa dell'uomo, un ristoratore di Arenzano, la piena aveva travolto tre vetture. A quanto risulta due era parcheggiate lungo la strada senza persone a bordo, la terza era quello del disperso. Al momento non è chiaro se l'auto ritrovata sia quella del disperso. Le ricerche continuano lungo il torrente con i vigili del fuoco e la protezione civile e sono state estese anche in mare davanti ad Arenzano con la capitaneria di porto che opera con una motovedetta, con un elicottero e dei droni.