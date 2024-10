Uomo disperso: proseguono le ricerche, trovate altre due auto

GENOVA, 27 OTT - Sono proseguite senza sosta tutta la notte e vanno avanti le ricerche a terra dell'uomo trascinato via dalla corrente del Rio Lissolo nel pomeriggio di ieri sulle alture di Arenzano nel genovese. Verso le tre della scorsa notte sono state individuate le altre due autovetture coinvolte nella piena. La prima di tre era stata trovata in serata. Le vetture erano parcheggiate lungo la strada. Oltre i Vigili del Fuoco che stanno operando con l'unità di crisi locale UCL, che coordina le squadre, i sommozzatori ed i Soccorritori Acquatici, sono presenti gli uomini del Soccorso Alpino, i Carabinieri, la Croce Rossa la Capitaneria di Porto con elicottero e motovedetta. Al momento non ci sono tracce del ristoratore di Arenzano che la moglie da ieri pomeriggio ha tentato inutilmente di contattare. L'uomo era sulla strada nei pressi della sua auto quando è stato travolto dall'onda di piena di un piccolo rivo gonfiato dalle piogge incessanti degli ultimi giorni. In Liguria era in atto una allerta arancione per temporali che prosegue ancora alcune ore.