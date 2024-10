Uno spot per non dimenticarsi del vaccino contro l'influenza

ROMA, 29 OTT - I lacci alle scarpette? Cuciti. La macchina fotografica? Presa. Gli occhiali? Pure. E il nodo alla cravatta? Allacciato. I fiori? Fatto. In procinto di accompagnare la nipotina ad un saggio di danza, i loro nonni si vedono rivolgere dalla figlia un'ultima domanda: 'Un momento: e la cosa più importante?' Fatto', è la risposta, accompagnata dal gesto della nonna che scopre la spalla dove è visibile un cerotto. La cosa più importante, infatti, è il vaccino contro l'influenza, che - da solo o assieme a quello contro il Covid - è al centro di uno spot del ministero della Salute visibile sul sito del dicastero, in rotazione sulle Reti Rai. Per non dimenticarsi di un gesto che può salvare la vita.