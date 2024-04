Uno sparo al parco giochi a Napoli, ferita una donna

NAPOLI, 04 APR - Una donna di circa 50 anni, incensurata, è rimasta ferita da un colpo di pistola mentre si trovava nel parco giochi di piazza Italia, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. Ferita alla coscia sinistra, la donna è stata portata al vicino ospedale San Paolo per le prime cure: non è in pericolo di vita. Sul posto le volanti della polizia. Ignoti gli autori e ancora da chiarire le modalità dell'accaduto, in particolare se la donna fosse o meno l'obiettivo di chi ha sparato. Al momento del raid di piazza Italia c'erano anche dei bambini nei paraggi intenti a giocare sulle giostrine. I primi soccorsi sono stati prestati alla donna con una cintura usata come laccio emostatico. Sul posto sono in corso i rilievi della polizia. Per terra è stato rinvenuto un casco, presumibilmente appartenente a chi ha sparato. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato d'urgenza una riunione del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, parlando di "episodio gravissimo".