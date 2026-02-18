Università Trieste analizzerà Dna caduti dello Scirè per indentificarli

TRIESTE, 18 FEB - L'Università di Trieste analizzerà il Dna dei caduti dell'equipaggio del sommergibile Scirè per identificarli. Oggi è stato firmato un protocollo d'intesa tra Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa, Università di Trieste e Università "Aldo Moro" di Bari. I resti dei caduti sono sepolti nel Sacrario Militare dei Caduti d'Oltremare di Bari. L'accordo rientra nelle attività di recupero e valorizzazione del patrimonio storico e umano legato alla Seconda Guerra Mondiale e nel più ampio progetto di conservazione e tutela della memoria dei soldati italiani caduti. In particolare, l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Bari si occuperà degli esami antropometrici, l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Trieste condurrà l'analisi del Dna. I due Atenei riceveranno in consegna 14 delle 42 cassette ossario per effettuare lo studio di fattibilità per appurare la possibilità di identificare i caduti. Il Sommergibile Scirè, costruito nei cantieri di Muggiano (Milano), varato il 6 gennaio 1938, entrò in servizio il 25 aprile 1939 e ricevette la bandiera di combattimento il 19 giugno; il 18 dicembre 1941 in una incursione nel porto di Alessandria d'Egitto danneggiò le corazzate inglesi Queen Elizabeth e Valiant. Ma il 10 agosto 1942 nel viaggio da Lero ad Haifa fu attaccato e affondato da una corvetta britannica con i 60 membri dell'equipaggio, i cui corpi - tranne 16, ancora in fondo al mare - furono recuperati nel corso degli anni. La mancanza di segni distintivi o elementi di riconoscimento, però, non ha consentito finora l'identificazione dei Caduti e sono classificati come "ignoti". A firmare l'intesa oggi sono stati il capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa, Gen. C.A. Andrea Rispoli, la rettrice UniTS Donata Vianelli con il prof. Paolo Fattorini, e il rettore dell'Università di Bari Roberto Bellotti con i docenti Valeria Santoro e Francesco Introna.