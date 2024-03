Unindustria, 'i fondi ci sono, basta alla Capitale dei no'

ROMA, 12 MAR - "Nei prossimi anni sono previsti investimenti tra pubblico e privato per 13 miliardi. Già per il Giubileo sono programmati interventi per 2,6 miliardi di euro fino al 2026. La buona notizia è, dunque, che le risorse economiche ci sono. La sensazione meno positiva ce la dà il dubbio persistente sulla capacità di realizzare opere e progetti per intero e nei tempi previsti. Roma deve ribaltare la sua narrazione di Capitale dei 'No' e dare prova che qui le cose si possano fare". Così il presidente di Unindustria, Angelo Camilli, all'assemblea generale di Unindustria.