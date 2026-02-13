Giornale di Brescia
Unicef, 'ogni 20 ore in Colombia reclutato un bambino-soldato'

ROMA, 13 FEB - Il numero di bambini reclutati e utilizzati dai gruppi armati in Colombia è aumentato del 300% in cinque anni, secondo i casi verificati dalle Nazioni Unite, mentre l'escalation di violenza continua a mettere a rischio decine di migliaia di bambini. E' quanto si legge in una nota dell'Unicef. Secondo gli ultimi dati verificati dall'Onu contenuti nel rapporto del Segretario Generale sui bambini e i conflitti armati, relativo al 2024, in media ogni 20 ore un bambino viene reclutato e utilizzato dai gruppi armati in Colombia. "I bambini in Colombia non sono solo vittime del fuoco incrociato, ma sono stati attivamente reclutati o utilizzati dai gruppi armati per anni. L'impatto su di loro e sulle loro famiglie è stato devastante", ha affermato Tanya Chapuisat, rappresentante dell'Unicef in Colombia. "È necessario intervenire con urgenza per proteggere i bambini dal reclutamento e dall'utilizzo, dalla violenza sessuale e da altre gravi violazioni, nonché dall'impatto di eventi traumatici che avere conseguenze per tutta la vita". L'aumento del reclutamento e dell'utilizzo di bambini e altre gravi violazioni da parte dei gruppi armati in Colombia è alimentato dall'escalation della violenza, dalla povertà diffusa, dalla mancanza di istruzione e dalla disponibilità limitata di infrastrutture e servizi sociali essenziali nelle regioni, in particolare nelle zone rurali. I bambini sono spesso costretti ad arruolarsi per sostenere le loro famiglie, per sfuggire alla violenza domestica o sotto minaccia alla loro sicurezza. Molti vengono reclutati e utilizzati dopo essere stati separati dai loro tutori, privati di protezione e possibilità di sopravvivenza. I gruppi armati utilizzano sempre più spesso i social media per reclutare e utilizzare i bambini, spesso con false promesse di una vita migliore e di un lavoro. Una volta entrati nel gruppo, ai bambini non è permesso andarsene.

