Unicef, a Gaza vaccinati 93mila bambini in campagna antipolio

ROMA, 15 OTT - "Nonostante la situazione incredibilmente complessa a Gaza, la seconda fase della campagna di vaccinazione antipolio è iniziata ieri senza problemi, raggiungendo oltre 92.800 bambini con il vaccino antipolio e somministrando la vitamina A a più di 76.000 bambini tra i 2 e i 10 anni". Lo annuncia, in una nota, Jonathan Crickx, responsabile comunicazione di Unicef Palestina. "Questa campagna è fondamentale - aggiunge - non solo per prevenire la recrudescenza della polio, ma anche per salvaguardare la salute a lungo termine dei bambini di Gaza, che già si trovano ad affrontare un'enorme vulnerabilità a causa del conflitto in corso, dell'accesso limitato all'assistenza sanitaria e della malnutrizione. Ogni dose di vaccino è un'ancora di salvezza, in un ambiente in cui ogni salvaguardia è importante. La prima fase (di questo secondo ciclo di campagna antipolio) - nella zona centrale - si concluderà il 17 ottobre, mentre le fasi successive sono previste per le regioni meridionali e settentrionali".