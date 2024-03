Unabomber, coinvolte nell'inchiesta una trentina di persone

TRIESTE, 18 MAR - Dovrebbero essere 31 le persone coinvolte nella riaperta inchiesta su Unabomber, vale a dire gli originari undici indagati e altre venti persone, che però non risultano indagate. Persone i cui nomi non sarebbero nuovi ma figurerebbero in un allegato degli atti d'inchiesta. E' quanto risulta ai legali di alcuni degli indagati che oggi hanno partecipato all'udienza convocata dal Gip Luigi Dainotti. Una udienza veloce di pochi minuti, rinviata al 14 Ottobre prossimo.