ROMA, 22 NOV - Una strada di Roma porterà il nome di Marisa Rodano, partigiana, politica e paladina delle libertà degli uomini ma soprattutto delle donne. Ieri la Giunta capitolina ha approvato la proposta di Noi Rete Donne di intitolarle una strada della capitale. Giunge alla conclusione il percorso iniziato dopo la sua scomparsa dall'associazione per ricordarla nella città dove ha vissuto e principalmente operato. A Marisa Rodano sarà dedicato un viale all'interno del Parco della Resistenza dell'8 settembre nel quartiere San Saba, vicino alla sua abitazione. "Siamo grate all'amministrazione capitolina, al I municipio, ai consiglieri comunali e agli assessori che hanno accolto e supportato la nostra proposta e superato gli ostacoli burocratici. Ci auguriamo che in altre citta italiane ci siano strade a lei dedicate, perchè l'impegno di Marisa per le donne e insieme alle donne ha travalicato anche i confini nazionali e il suo impegno e il suo contributo meritano ulteriori riconoscimenti" dicono le esponenti di Noi Rete Donne.