Una nuova testimonianza nel caso Resinovich a Chi l'ha visto

Sebastiano Visintin (S), 72 anni, marito di Liliana Resinovich (D), 63 anni, pensionata, scomparsa dalla sua abitazione a Trieste il 14 dicembre, 03 dicembre 2022. "Sono distrutto. Ho un dolore molto forte per la mancanza di una persona con cui stavo vivendo momenti felici, ma ho molto fiducia nella polizia e nella magistratura", afferma Visintin. ANSA / Per gentile concessione di Sebastiano Visintin +++ EDITORIAL USE ONLY +++ NO SALE +++ NO ARCHIVE +++