Una Montagna di Libri, a Cortina la 31/a edizione

VENEZIA, 27 NOV - Saranno 30 gli incontri con gli autori dell'edizione 2024/2025 di Una Montagna di Libri, la festa internazionale della letteratura che dal 2009 raccoglie a Cortina d'Ampezzo un pubblico annuale di 20mila presenze. "Stiamo per partire con 30 incontri di persona, con scrittori italiani e dal mondo, fino alla primavera. Con loro celebreremo l'incredibile varietà di storie che le montagne ampezzane racchiudono", dice Francesco Chiamulera, responsabile del festival, che oggi ha presentato la 31/a edizione, in programma dal 7 dicembre al 15 marzo 2025. L'inaugurazione è affidata al professore di intelligenza artificiale Nello Cristianini, con "Machina Sapiens" (Il Mulino). Tra gli altri incontri, quello con Elena Cattaneo, senatrice a vita, che il 27 dicembre presenterà "Scienziate" (Raffaello Cortina), il "Visus" (Einaudi) del graphic designer Riccardo Falcinelli. Pascal Bruckner è atteso a febbraio per la prima italiana di "Soffro dunque sono" (Guanda), poi Federico Rampini e il suo bestseller "Grazie, Occidente!" (Mondadori). A un anno dalle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, Una Montagna di Libri porta a Cortina la "Valanga Azzurra", attraverso il film di Giovanni Veronesi commentato dai campioni Piero Gros, Paolo De Chiesa, Gustav Thoeni, con Lorenzo Fabiano. Con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico verranno inoltre celebrati i 70 anni del Soccorso Alpino. Per il sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi, "con i suoi incontri e gli ospiti di fama internazionale, Una Montagna di Libri è un orgoglio per la nostra comunità e una vetrina culturale di altissimo rilievo. Una straordinaria stagione, che accompagna Cortina verso le Olimpiadi del 2026". "È da quindici anni - ha affermato Cristiano Corazzari, assessore veneto alla Cultura - un punto di eccellenza, un Festival che si è consolidato nel panorama culturale italiano e che continua a proporsi come snodo di incontri, di idee e di passioni culturali tra il locale e l'internazionale".