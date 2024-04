Un uomo travolto e ucciso da un bus a Napoli

NAPOLI, 01 APR - Un uomo è stato travolto e ucciso da un bus dell'Azienda napoletana mobilità. L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 21 di ieri sera, in piazza Museo, all'esterno del Museo archeologico nazionale, nei pressi della fermata del trasporto pubblico. Non sono ancora state rese note le generalità della vittima, di nazionalità srilankese. Sul posto sono intervenute la Polizia di Stato e la Polizia locale: quest'ultima indaga per ricostruire la dinamica e le responsabilità dell'accaduto.