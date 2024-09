Un uomo, moglie e figlia le tre persone morte a Perugia

PERUGIA, 10 SET - Sono un uomo, la moglie e la figlia le tre persone trovate morte in un casolare alla periferia di Perugia. Un omicidio-suicidio secondo una prima ipotesi dagli inquirenti. L'episodio è avvenuto in una zona di campagna. Non ancora chiaro chi abbia dato l'allarme. Sul posto è subito intervenuta un'ambulanza e un'auto medica del 118. I soccorsi sono stati però vani perché i tre erano già morti.