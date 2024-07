Un ragazzo di 17 anni muore annegato nel Torinese

La cascata in località Goja del Pis, in una immagine di repertorio. Un ventenne ha cercato di saltare una cascata che stava filmando con un amico ed è precipitato nel torrente ingrossato dal maltempo, dove è morto. E' successo nella bassa Valle di Susa, ad Almese (Torino), in località Goja del Pis. ANSA/RENATO BOTTO