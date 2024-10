Un corpo sul fiume Piave, forse l'uomo disperso da 13 giorni

VENEZIA, 22 OTT - Il cadavere di un uomo è stato recuperato stamani dai vigili del fuoco, alle ore 7:30, nei pressi della foce del fiume Piave a Cortellazzo di Jesolo (Venezia). La segnalazione era stata fatta da parte della Guardia costiera. La salma è stata recuperata dalla squadra del locale distaccamento, e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per il riconoscimento del corpo. Potrebbe trattarsi del 78enne Gianfranco Zamuner, caduto in acqua il 9 ottobre scorso durante le manovre per movimentare il ponte di barche a Fossalta di Piave (Venezia) nell'ultima ondata di maltempo in Veneto.