Un altro senzatetto morto a Milano, è il nono dall'inizio dell'anno

MILANO, 14 FEB - Un senzatetto è morto a Milano dopo un malore e una corsa disperata all'ospedale. Si tratta di un uomo senza documenti, dell'apparente età di circa 60 anni, che non presentava evidenti segni di violenza. Si tratta del nono decesso di un clochard dall'inizio dell'anno. I carabinieri sono stati avvertiti ieri sera dall'ospedale Sacco del decesso. Al momento l'uomo non è stato identificato. Il 60enne era stato soccorso dal 118 sugli scalini di una delle entrate del Velodromo Vigorelli, in via Arona 23, e trasportato in gravissime condizioni, con le manovre rianimatorie in corso, all'ospedale, dove è deceduto alcune ore dopo.

