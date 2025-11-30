Umerov, 'mi aspetto incontro produttivo, direttive chiare'

WASHINGTON, 30 NOV - Rustem Umerov, il capo del consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa dell'Ucraina, ha dichiarato Miami di attendere con ansia un incontro "produttivo" con la delegazione Usa. In un post su X, che ha aggiunto di essere "in costante contatto" con Volodymyr Zelensky e di avere "direttive e priorità chiare: salvaguardare gli interessi ucraini, garantire un dialogo sostanziale e procedere sulla base dei progressi compiuti a Ginevra".