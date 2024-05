Ultime piogge al nord, nel weekend prevarrà il sole

ROMA, 31 MAG - Ultime ore di piogge intense al nord, poi lentamente il tempo migliorerà e nel weekend prevarrà il sole anche se il cielo non sarà sereno. Ma durerà poco. Già per domenica è prevista una nuova perturbazione. Sono queste in estrema sintesi le previsioni secondo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it "Nelle prossime ore - afferma - mentre il tempo andrà lentamente migliorando in Lombardia, le precipitazioni interesseranno ancora in maniera diffusa il Triveneto, soprattutto i settori alpini, prealpini e le alte pianure. Non si potranno escludere dei nubifragi su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Inoltre sulle Dolomiti la neve potrà scenderà fino a 1600 metri. Sul resto d'Italia il tempo sarà migliore salvo locali precipitazioni in Campania". Durante il weekend la pressione aumenterà un po', ma non sarà sufficiente a garantire giornate completamente soleggiate. Sabato il sole sarà prevalente, eccezion fatta per alcuni isolati temporali pomeridiani sulle Alpi, domenica il tempo tenderà nuovamente a peggiorare. Nel pomeriggio arriveranno, infatti, dei rovesci a carattere irregolare su Appennini centro-settentrionali, Alpi e zone adiacenti ad essi e in Emilia. Sotto il profilo termico, nel fine settimana, le temperature torneranno a salire con valori massimi tra 21 e 25°C al centronord. Farà già caldo invece al sud dove il clima sarà tipicamente estivo con picchi di 29-30°C in Puglia e Calabria e oltre i 32°C in Sicilia. Nel dettaglio - Venerdì 31. Al nord: rovesci ancora sul Triveneto, ultimi in Lombardia. Al centro: in prevalenza stabile. Al sud: qualche pioggia in Campania. - Sabato 1. Al nord: sole, isolati temporali sulle Alpi. Al centro: soleggiato e caldo. Al sud: tante nuvole, rari piovaschi. - Domenica 2. Al nord: via via più instabile, specie sui rilievi e in Emilia. Al centro: rovesci sull'alta Toscana. Al sud: dal pomeriggio temporali irregolari. Tendenza: altri temporali tra lunedì e martedì, poi arriva l'anticiclone.