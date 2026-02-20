Ultime ore di instabilità e vento, poi sarà bel tempo con sole e temperature miti

ROMA, 20 FEB - Ultime ore di instabilità e vento, poi finalmente, l'altra pressione raggiungerà l'Italia portando il bel tempo per diversi giorni. Sono in questa in estrema sintesi le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. "Un netto cambio di rotta - sottolinea - che inizierà a manifestarsi già da questo fine settimana". Oggi il vento continuerà a soffiare forte specialmente al Centro-Sud con raffiche dai quadranti occidentali, ma da domani la situazione migliorerà. "Il protagonista assoluto dei prossimi giorni - continua Brescia - sarà il sole, che favorirà un deciso rialzo termico nei valori massimi su tutte le regioni". Non mancherà tuttavia, la formazione di qualche nube bassa o nebbia. In particolare domenica 22 febbraio, sono attesi addensamenti più consistenti tra la Liguria e la Toscana. Nel complesso, però, il tempo rimarrà buono e asciutto, senza alcuna minaccia di precipitazioni rilevanti per l'intero fine settimana. Nel dettaglio: - Venerdì 20. Al Nord: sereno, nubi sparse sul Triveneto. Al Centro: variabilità, residue piogge sulle adriatiche, isolate sul Lazio. Al Sud: instabile. - Sabato 21. Al Nord: sereno, neve sulle aree confinali dell'Alto Adige. Al Centro: soleggiato. Al Sud: variabile e ventoso, qualche pioggia soltanto sul basso Tirreno. - Domenica 22. Al Nord: poco nuvoloso, nubi basse in Liguria. Al Centro: sereno. Al Sud: poco nuvoloso. Tendenza: alta pressione, nubi basse tra Liguria e Toscana.