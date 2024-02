Ultima Generazione blocca l'Autobrennero in Austria

BOLZANO, 24 FEB - Attivisti del movimento "Ultima Generazione" hanno bloccato in mattinata il versante austriaco dell'autostrada del Brennero. L'iniziativa arriva a poche ore dal lungo blocco dell'arteria per neve. Esponenti della StreetNoise Orchestra hanno interrotto verso le 10.15 il traffico in direzione Italia, tra il casello autostradale di Schoenberg e l'uscita Matrei-Steinach. "Tutti abbiamo diritto alla sopravvivenza. La protezione del clima deve essere sancita nella Costituzione, come il Consiglio per il clima e il referendum sul clima che chiediamo da tempo. Finché questo diritto non sarà rispettato, protesteremo", afferma una portavoce.