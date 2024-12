Uilpa, morto detenuto che aveva tentato il suicidio a Verona

ROMA, 06 DIC - "Aveva solo 24 anni, nato in Romania, fine pena nell'agosto del 2030, mercoledì sera ha tentato di impiccarsi nella sua cella del carcere di Verona; subito soccorso, è stato condotto in ospedale in condizioni disperate, stasera ha finito di soffrire. Sale così a 86 il numero dei detenuti che si sono tolti la vita dall'inizio dell'anno, di cui 4 a Verona, ai quali vanno aggiunti 7 appartenenti alla Polizia penitenziaria". Lo dichiara Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria. "Teniamo a precisare che i nostri conteggi sono frutto di risultanze acquisite attraverso canali informativi, autonomi e indipendenti, che coordiniamo costantemente con RadioCarcere (Radio Radicale), Ristretti Orizzonti e altre associazioni e vengono forniti per rappresentare all'opinione pubblica il girone infernale in cui si sono trasformate le carceri per detenuti e operatori e rivolgere il nostro grido d'allarme alla politica e al Governo nella speranza, sinora vana, che si assumano provvedimenti utili a risollevarne le sorti. Sembra che a qualcuno sfugga che non si parla di semplici numeri, ma di vite umane spezzate da un sistema penitenziario assolutamente fallimentare.