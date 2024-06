Uilpa, al Beccaria di Milano evasi due detenuti

MILANO, 14 GIU - Due detenuti al carcere minorile Beccaria di Milano "sono evasi verso le 15.30 dai passeggi, scavalcando varie recinzioni, e si pensa siano riusciti a raggiungere la stazione della metropolitana". A darne notizia è Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria. "Sono in corso le ricerche da parte della Polizia penitenziaria e delle altre forze dell'ordine" aggiunge De Fazio. "Serve immediatamente un decreto carceri per mettere in sicurezza il sistema soprattutto con assunzioni straordinarie e accelerate nel Corpo di polizia penitenziaria, cui mancano più di 18mila unità", sottolinea in una nota. De Fazio spiega che gli evasi sarebbero due minorenni di origine straniera. "È di tautologica evidenza che le poche e inconsistenti misure adottate per mettere in sicurezza l'istituto penale per minorenni di Milano non abbiano avuto alcun effetto tangibile - aggiunge - . Ci chiediamo cos'altro debba accadere nelle prigioni, per adulti e minori, affinché il Governo adotti seri provvedimenti".