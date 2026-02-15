Giornale di Brescia
Ufficio scolastico, inopportuno il preside su tragedia di Cutro

ROMA, 15 FEB - La Circolare ministeriale del 7 novembre scorso che riguarda Manifestazioni ed eventi pubblici all'interno delle istituzioni scolastiche "non riguarda eventi che hanno un significato di alto valore umanitario". "Il ricordo di un evento doloroso del nostro Paese come quello della tragedia di Cutro, che ci accomuna tutti in un unico sentimento di compassione, non può essere ricompreso nelle fattispecie contemplate dalla circolare ministeriale". Pertanto l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria, "ritiene inopportuno" quanto disposto dal dirigente dell'IIS Barlacchi-Lucifero di Crotone, e lo invita a rivedere la decisione.

ROMA

