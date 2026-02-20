Ue, 'soluzione alla questione del nucleare iraniano sia diplomatica'

BRUXELLES, 20 FEB - "Come Ue siamo in contatto con gli Usa bilateralmente e nel contesto del G7. L'Alta Rappresentante ha tenuto diverse discussioni con i partner nella regione e ha chiesto la de-escalation. Rimaniamo in sostegno agli sforzi diplomatici: alla diplomazia va data una chance. Una soluzione al problema del nucleare iraniano può arrivare solo per via diplomatica". Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue for gli affari esterni, Anouar El Anouni, parlando alla stampa a Bruxelles in risposta a una domanda sull'Iran.