Ue: Conferenza Regioni approva il Programma nazionale di riforma

ROMA, 14 GIU - La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato il Contributo regionale al Programma Nazionale di Riforma 2024 (Pnr - Pnrr), che sarà inviato dal presidente Massimiliano Fedriga ai ministri Raffaele Fitto, Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli. È un monitoraggio degli interventi di riforma e degli investimenti regionali, articolato secondo le raccomandazioni specifiche per l'Italia della Commissione europea. Si va dagli obiettivi dello Sviluppo sostenibile a quelli di policy della programmazione europea, evidenziando inoltre le buone pratiche effettuate dalle Regioni, che redigono questo documento come contributo alla programmazione strategica nazionale sulla base delle richieste espresse dall'Unione europea (Ue). E' comprensivo degli interventi di riforma normativi, regolativi ed attuativi realizzati dalle Regioni. Si fa così il punto sugli impegni portati avanti con l'Unione Europea: dal rafforzamento della competitività alla transizione verde e digitale, dal garantire l'equità sociale alla crescita a zero emissioni, proponendo interventi strategici nei territori.