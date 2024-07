Ue, 'attacchi e violenze riducono spazio civico in Italia'

BRUXELLES, 24 LUG - "Rimangono sfide per quanto riguarda lo spazio civico, anche alla luce degli attacchi verbali segnalati contro le organizzazioni impegnate in attività umanitarie e delle violenze segnalate contro i manifestanti. Lo spazio civico continua a essere valutato come 'ristretto'. Gli stakeholder hanno riferito di attacchi verbali da parte di alcuni media e politici contro le organizzazioni, soprattutto quelle che svolgono attività umanitarie, e di episodi di violenza contro i manifestanti da parte della polizia". E' quanto si legge in uno dei paragrafi dedicati all'Italia del report sullo Stato di diritto della Commissione Ue.