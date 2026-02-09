Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ucraina, attacco con droni tre morti tra cui un bambino di 10 anni

AA

(ANSA-AFP) - ROMA, 09 FEB - Almeno tre persone sono state uccise durante gli attacchi notturni della Russia contro l'Ucraina. Lo hanno dichiarato i servizi di emergenza e il sindaco di Odessa, secondo quanto riporta Afp. Il bombardamento della città portuale meridionale di Odessa ha ucciso un uomo di 35 anni e ne ha ferite altre due, secondo Sergiy Lysak, capo dell'amministrazione militare della città. Più a nord, nella regione di Kharkiv, i servizi di emergenza statali hanno dichiarato di aver recuperato i corpi di una donna e di un bambino di 10 anni dopo un attacco con un drone. "Altre tre persone sono rimaste ferite", ha aggiunto il servizio in un post su Telegram. (ANSA-AFP).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario