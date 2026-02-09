Ucraina, attacco con droni tre morti tra cui un bambino di 10 anni

(ANSA-AFP) - ROMA, 09 FEB - Almeno tre persone sono state uccise durante gli attacchi notturni della Russia contro l'Ucraina. Lo hanno dichiarato i servizi di emergenza e il sindaco di Odessa, secondo quanto riporta Afp. Il bombardamento della città portuale meridionale di Odessa ha ucciso un uomo di 35 anni e ne ha ferite altre due, secondo Sergiy Lysak, capo dell'amministrazione militare della città. Più a nord, nella regione di Kharkiv, i servizi di emergenza statali hanno dichiarato di aver recuperato i corpi di una donna e di un bambino di 10 anni dopo un attacco con un drone. "Altre tre persone sono rimaste ferite", ha aggiunto il servizio in un post su Telegram. (ANSA-AFP).