Ucciso mentre difende una donna, fiori su luogo dell'aggressione

VENEZIA, 21 SET - Qualche mazzo di fiori, la sciarpa del Venezia calcio e un biglietto di ringraziamento, si trovano sul luogo in cui ieri sera è stato accoltellato a morte Giacomo Gobbato, aggredito assieme a un amico per aver cercato di sventare una rapina a una donna, a Mestre (Venezia). Il punto dell'aggressione si trova in uno dei viali di ingresso alla città di terraferma, Corso del Popolo, su un marciapiede solitamente percorso dagli studenti di due licei vicini, un classico e un artistico.