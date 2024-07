Uccise un barista nel Materano, giovane condannato a 26 anni

MATERA, 16 LUG - Ritenuto colpevole dell'omicidio del barista Mario Marchetta, ucciso, per motivi banali, a 35 anni il 2 ottobre 2022 a Grassano (Matera), Gabriele Acquafredda, di 22, è stato condannato a 26 anni di reclusione della Corte d'Assise di Potenza che ne ha disposto la libertà vigilata per tre anni. Marchetta fu colpito da diverse coltellate all'interno del suo locale. Il giovane - difeso dall'avvocato Vincenzo Rago - è stato inoltre dichiarato "legalmente interdetto per tutta la durata della pena" e "in perpetuo dai pubblici ufficiali". Disposta per la parte civile - rappresentata dall'avvocato Francesco Viti - una provvisionale di centomila euro.