Uccise la vicina di casa con 36 coltellate, confermato ergastolo

TRIESTE, 06 LUG - La Corte d'Assise d'Appello di Trieste ha confermato l'ergastolo nei confronti di Vincenzo Paglialonga, 41 anni, per l'uccisione, commessa con 36 coltellate, della vicina di casa Lauretta Toffoli, di 74 anni. Il delitto avvenne a Udine il 7 aprile 2022. I giudici hanno riformato la sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Udine nell'ottobre scorso solo nella parte riguardante l'aggravante della "minorata difesa", che è stata cancellata. E' stata anche stabilita una provvisionale nei confronti delle parti civili: 100mila euro per il figlio della vittima e 50mila euro a testa per le tre sorelle. L'imputato si è presentato in aula per la prima volta da quando sono iniziati i vari processi e ha professato la propria innocenza.