Uccisa e gettata in un carrello, domani al via processo a Roma

ROMA, 20 FEB - E' in programma domani, davanti al tribunale dei Minori di Roma, l'udienza del processo che vede imputato il giovane, cittadino cingalese, che nel giugno scorso ha ucciso a Roma, nel quartiere Primavalle, Michelle Maria Causo per poi tentare di disfarsi del corpo lasciandolo su un carrello della spesa in strada. Dopo che la Procura presso il tribunale dei Minori aveva chiesto e ottenuto il giudizio immediato, l'imputato ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato. Per lui le accuse sono omicidio aggravato dalla premeditazione, l'occultamento e il vilipendio di cadavere.