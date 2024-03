Uccide zio a coltellate e si costituisce

MILANO, 26 MAR - Ha ucciso lo zio a coltellate, durante una lite, nel Milanese, e poi si è costituito ai Carabinieri. Ora il nipote, un 29enne, si trova in carcere a Milano in stato di fermo. E' accaduto intorno a mezzanotte in via Don Luigi Sturzo, nel quartiere Tessera, a Cesano Boscone (Milano), dove il 118 è intervento in strada trovando lo zio, un 41enne, in gravissime condizioni. Il ferito, che presentava fendenti da arma da taglio, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo di Milano dove poi è deceduto.