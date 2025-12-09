Uccide figlia e si suicida, commozione ai funerali a Corleone

CORLEONE, 09 DIC - "Il gesto di Lucia è stato inaspettato, senza segnali premonitori si è abbattuto su questa comunità. È stato inutile cercare di capirne il perché. Tutti i nostri ragionamenti e calcoli sulle difficoltà, la solitudine, lo stato d'animo, l'assistenza, il sostegno, non trovano conferme nella concreta realtà di Lucia e di Giusi". E' uno dei passaggi dell'omelia dell'arcivescovo di Monreale Gualtiero Isacchi per i funerali di Lucia Pecoraro, di 78 anni, e Giuseppina Milone, di 47 anni, madre e figlia morte tragicamente tre giorni fa a Corleone. La madre ha ucciso in casa la figlia disabile e poi si è tolta la vita. La funzione religiosa è stata celebrata nella Chiesa Madre di San Martino a Corleone tra la commozione dei presenti. "Cosa abbia spinto Lucia a questo drammatico gesto - ha detto mons Isacchi - non ci è dato comprendere. Ne cogliamo il peso e la drammaticità, ma scegliamo di restare in silenzio perché qualsiasi parola umana non sarà mai in grado di comprendere il mistero di una mamma e di una figlia che hanno cessato di vivere". "Lucia e Giusi - ha aggiunto mons. Isacchi - erano persone conosciute, amate, inserite e accompagnate sia dalla comunità civile come da quella cristiana. Giusi, era ed è una piccola di Gesù, un'anima bella: chi sapeva entrare nel suo mondo e nel suo modo espressivo ne coglieva tutta la dolcezza e la sensibilità. Chiedeva attenzioni e amore speciali, ma - ha ricordato l'arcivescovo di Monreale - restituiva amore e attenzioni altrettanto speciali. Lucia una mamma attenta, premurosa, inserita nella vita comunitaria. Cosa l'abbia spinta a questo drammatico gesto non ci è dato comprendere. Scegliamo, dunque - ha osservato mons. Isacchi - la via del silenzio e della preghiera sospendendo ogni giudizio. Lasciamo risuonare in noi la parola di Dio, l'unica Parola capace di dare significati di vita anche alla morte più drammatica". Ieri sera in paese si è svolta una veglia di preghiera presieduta da mons. Isacchi. A Corleone è stata giornata di lutto cittadino.