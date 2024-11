Ubriaco percorre dieci chilometri contromano sulla Milano-Varese

RHO (MILANO), 19 NOV - È stato fermato all'altezza della barriera di Milano Nord, a Rho dopo aver percorso dieci chilometri contromano lungo l'autostrada Milano-Varese il militare della Guardia di Finanza in servizio al comando provinciale di Varese poi denunciato per guida in stato d'ebbrezza dagli agenti della sottosezione Polizia Stradale di Busto Arsizio-Olgiate Olona (Varese) intervenuti per bloccare la folle corsa, la scorsa notte, dopo la segnalazione data dal Centro operativo autostradale milanese. Il finanziere, alla guida di una Mercedes A200, nel lungo tragitto contromano non ha miracolosamente causato incidenti. Quando i poliziotti lo hanno bloccato l'uomo ha da subito mostrato segni di ubriachezza. L'etilometro ha confermato la prima impressione rivelando un tasso alcolemico di tre volte superiore al consentito. Sono quindi scattati denuncia, ritiro della patente e sequestro amministrativo dell'auto.