Tv, 'Usa, in 15 giorni può riprendere negoziato su Gaza'

epa12384116 Israeli tanks deployed near the border with the Gaza Strip in southern Israel, 17 September 2025. Israel ramped up its offensive in the Gaza Strip on 16 September. More than 64,900 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health. EPA/ABIR SULTAN
TEL AVIV, 17 SET - Secondo fonti di Channel 12, funzionari del Qatar si trovano a Londra - dove questa sera è previsto un incontro tra l'inviato Usa Steve Witkoff e il ministro israeliano Ron Dermer - ma non è ancora chiaro se parteciperanno al colloquio o se terranno incontri separati. Una fonte ha affermato che l'amministrazione Usa ritiene che nelle prossime due settimane ci sarà la possibilità di riprendere i negoziati tra Israele e Hamas sull'accordo di tregua e rilascio degli ostaggi. Gli Usa stanno mediando tra Israele e Qatar per superare la crisi scoppiata in seguito all'attacco dell'Idf contro alti funzionari di Hamas a Doha.

TEL AVIV

