Turisti scomparsi nel nord Sardegna, ancora nessuna traccia

SASSARI, 19 LUG - Ancora nessuna traccia dei due turisti dispersi da domenica scorsa nel nord Sardegna, una a Stintino e una nella campagne tra Luras e Luogosanto, in Gallura, a circa 100 chilometri di distanza l'uno dall'altro. A Stintino Carla Bastarolo Visentin, 73 anni, originaria di Loreggia, in Veneto, è scomparsa domenica pomeriggio da un residence turistico nella zona di Cala Lupo. Le forze dell'ordine e la protezione civile anche con l'ausilio di motovedette e sommozzatori, continuano oggi le ricerche: le operazioni già da ieri sono state estese alla zona di Capo Falcone e alla costa ovest. Nelle campagne di Luras la persona dispersa è Michael Frison, inglese, 25 anni. Dal giorno della sua scomparsa, sabato sera, è stato avvistato più volte nelle campagne della Val di Corru e La Ponziuta, ma i soccorritori non sono finora riusciti a trovarlo. Sul posto sono impegnati i tecnici del Soccorso alpino e speleologico Sardegna, delle Stazioni Olbia, Sassari, supportati anche dai tecnici della Stazione di Cagliari e dai piloti Uas, che stanno coadiuvando le ricerche con i droni. Alle operazioni, coordinate dai vigili del fuoco, stanno sta partecipando anche il personale del Corpo forestale, i carabinieri della Stazione di Luras e i volontari della Protezione civile.