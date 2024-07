Turisti lasciano cane in auto sotto il sole, passante lo salva

GORIZIA, 25 LUG - Lasciano il cane chiuso in auto, sotto il sole e con temperature elevatissime, per andare a fare un aperitivo. Si tratta di una coppia di turisti stranieri, che è stata denunciata dai carabinieri di Gorizia per maltrattamento e abbandono di animale. Il cane è stato salvato grazie al senso di responsabilità di un passante, che ha deciso di chiedere soccorso tramite il numero unico di emergenza 112. I proprietari - che sono stati individuati in un locale della zona dopo circa un'ora di ricerche - come unica accortezza avevano lasciato i finestrini leggermente abbassati, convinti che questo fosse sufficiente a garantire il ricambio d'aria: nell'abitacolo invece la temperatura era diventata insopportabile. Il cagnolino, dopo essere stato reidratato, è stato affidato alle cure di un veterinario e portato in una locale struttura che si sta prendendo cura di lui.