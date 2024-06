Turista tedesco di 72 anni annega nell'Oristanese

ORISTANO, 01 GIU - Tragedia in mare nella tarda mattinata a Is Arenas, sulla costa dell'Oristanese, dove un turista tedesco di 72 anni è morto mentre faceva il bagno. Da quanto si apprende l'uomo è annegato, non si sa se per un malore o perché non è riuscito a tornare a riva a causa del mare mosso. Il corpo è stato visto da alcune persone che si trovavano in spiaggia ed è stato portato a riva. Sul posto sono arrivati i medici del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del turista. A Is Arenas sono arrivati anche i carabinieri e la Guardia costiera di Oristano che si stanno occupando di ricostruire l'episodio.