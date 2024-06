Turista olandese sfregia con 'firma' pareti domus Scavi Ercolano

NAPOLI, 03 GIU - Turista olandese "firma" le pareti di una domus romana nel Parco archeologico di Ercolano scampata al Vesuvio. E' successo nella serata di ieri quando, prima il personale di vigilanza e i Carabinieri poi, sono stati allertati per lo sfregio. Un 27enne olandese, in vacanza in Campania, ha deciso di lasciare un segno del suo passaggio, vergando con un pennarello gli antichi stucchi di una dimora strappata alle ceneri del Vesuvio. Una firma, con un marker nero, di quelli indelebili. L'uomo è stato immediatamente identificato e denunciato per danneggiamento e imbrattamento di opere artistiche.