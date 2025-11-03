Giornale di Brescia
Turchia, 'Hamas pronta a dare potere a un comitato palestinese'

epaselect epa12499079 Fighters of the Al-Qassam Brigades, the military wing of the Hamas movement, stand guard as they search for the bodies of Israeli hostages alongside Red Cross workers in the east of the Gaza Strip, 02 November 2025. As part of a US-brokered ceasefire agreement between Israel and Hamas, heavy machinery was deployed to Khan Yunis to assist in the recovery of Israeli hostage bodies. EPA/MOHAMMED SABER
AA

ISTANBUL, 03 NOV - Hamas è "pronta" a consegnare l'amministrazione di Gaza a "un comitato di palestinesi". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan. "Nel nostro incontro abbiamo discusso anche della sicurezza e dell'amministrazione di Gaza, Hamas è pronta a trasferirla a un comitato di palestinesi", ha detto Fidan, durante una conferenza stampa, trasmessa dalla tv di Stato Trt, al termine di una riunione su Gaza a Istanbul con gli omologhi di Giordania, Arabia Saudita, Indonesia e Pakistan, a cui hanno partecipato anche rappresentanti di Emirati Arabi Uniti e Qatar. Fidan aveva incontrato sabato a Istanbul la leadership di Hamas.

  3. Ricarica la pagina se necessario