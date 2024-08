Tunisia: Saied licenzia il primo ministro dopo soli 7 giorni

TUNISI, 07 AGO - Il presidente tunisino Kaïs Saïed ha rimosso il capo del governo Ahmed Hachani, che era in carica solo dal 1 agosto, e nominato al suo posto il ministro degli Affari sociali Kamel Maddouri. Lo si legge in un comunicato della presidenza di Cartagine. Nominato ministro degli Affari sociali nel maggio 2024, Maddouri è stato amministratore delegato del Fondo nazionale di assicurazione sanitaria (Cnam). Nel comunicato della presidenza non sono specificati i motivi del licenziamento ma solo poche ore prima Hachani aveva pubblicato sulla pagina del governo i principali risultati del suo esecutivo.