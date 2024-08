Tunisia: presidenziali, respinti tutti i ricorsi degli esclusi

TUNISI, 19 AGO - Il tribunale amministrativo di Tunisi ha rigettato tutti i 7 ricorsi dei candidati esclusi dalle elezioni presidenziali del 6 ottobre prossimo. Lo ha reso noto lo stesso tribunale precisando in un comunicato che tre ricorsi sono stati respinti nella forma e tre nel merito, dichiarando inammissibile il settimo. Il 10 agosto scorso l'Alta Autorità Indipendente per le Elezioni (Isie) ha annunciato l'ammissione alla corsa presidenziale di soli 3 candidati: il segretario del partito Echaab, il panarabista Zouhair Maghzaoui; il presidente uscente Kais Saied; l'ex deputato di Tahya Tounes e presidente del piccolo partito Azimoun, Ayachi Zammel. I candidati esclusi che hanno fatto ricorso sono il centrista indipendente Neji Jalloul, Abdellatif Mekki, l'ex ministro di Ben Alì, residente in Francia, Mondher Zenaïdi, la leader del Partito Destouriano Libero, Abir Moussi, in carcere dal 3 ottobre scorso, Imed Daïmi e Béchir Aouadi. Gli esclusi potranno ancora fare appello alla decisione del tribunale amministrativo entro 48 ore dalla notifica del provvedimento. La lista finale degli ammessi alle elezioni presidenziali in Tunisia sarà pubblicata il 3 settembre.