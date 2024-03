Tunisia intercetta 21 partenze verso l'Italia, soccorsi in 538

TUNISI, 17 MAR - La Guardia costiera tunisina ha intercettato 21 tentativi di migrazione irregolare verso l'Italia soccorrendo 538 persone - tutte di vari paesi subsahariani, eccetto 4 tunisini - a bordo di imbarcazioni in difficoltà al largo della regione di Sfax. Lo rende noto la Guardia nazionale di Tunisi in un comunicato precisando che durante queste operazioni è stato anche recuperato un corpo. La stessa fonte dà conto anche dell'arresto, sempre a Sfax, di 10 persone ricercate, tra cui organizzatori e intermediari di traversate illegali, e del sequestro di 8 barche di ferro, 13 motori marini e una certa quantità di carburante. La Guardia nazionale ha anche reso noto del sequestro di altre 6 imbarcazioni artigianali, rinvenute all'interno di una officina non autorizzata nella regione di Biserta.